Во Львове «минировали» ночной клуб: эвакуировали 400 человек

Во Львове из-за «заминирования» ночного клуба эвакуировали около 400 посетителей.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.

По их данным, неизвестный позвонил по телефону во львовскую милицию 20 апреля и сообщил, что в помещении ночного клуба заложена взрывчатка.

«На время проведения обследования было эвакуировано около 400 посетителей и обслуживающего персонала упомянутого развлекательного заведения. Взрывоопасных предметов не выявлено», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы установили, что это безосновательное сообщение из хулиганских побуждений сделал местный житель, 1991 года рождения.