Во Львове «минировали» ночной клуб: эвакуировали 400 человек
12:51, 21 апреля 2012Общество
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Из-за звонка о "минировании" были эвакуированы около 400 человек посетителей и обслуживающего персонала.
Милиция уже вычислила "шутника"
Во Львове из-за «заминирования» ночного клуба эвакуировали около 400 посетителей.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.
По их данным, неизвестный позвонил по телефону во львовскую милицию 20 апреля и сообщил, что в помещении ночного клуба заложена взрывчатка.
«На время проведения обследования было эвакуировано около 400 посетителей и обслуживающего персонала упомянутого развлекательного заведения. Взрывоопасных предметов не выявлено», - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы установили, что это безосновательное сообщение из хулиганских побуждений сделал местный житель, 1991 года рождения.
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