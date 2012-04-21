Муфтий Крыма требует от УПЦ МП прекратить окроплять мусульманских детей

Муфтий Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК) Эмирали Аблаев просит крымскую епархию Украинской православной церкви Московского патриархата прекратить окроплять водой детей мусульман в детсадах и школах региона и читать над ними молитвы.

В обращении муфтия к митрополиту Лазарю и министру образования Крыма Виталине Дзоз, текстом которого располагает УНИАН, говорится, что 19 января священник окропил в том числе и мусульманских детей в детсаду «Березка» в Кировском районе, а 19 апреля тот же обряд совершен в отношении учеников школы №43 Симферополя, среди которых были мусульмане. «Христианские ритуальные обряды были совершены как над детьми дошкольного возраста, так и над школьниками не христианского вероисповедания, родители которых высказывают возмущение», - отмечает глава ДУМК.

Духовное управление мусульман Крыма выражает протест против такой практики.

«Мусульманское вероисповедание детей и их семей не предполагает совершение над ними каких-либо христианских ритуальных обрядов, песнопений, чтений псалмов, молитв. Представитель каждой религиозной конфессии Крыма имеет данное Богом право на свободу своих вероубеждений от каких-либо навязываний со стороны соседствующих конфессий», - пишет Э.Аблаев.

Кроме того, он заявляет, что действия христианских священников противоречат ряду законов, в том числе - Конституции.

«Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания… Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа - от церкви. Ни одна религия не может быть признана государством как обязательная», - напоминает глава ДУМК.

Муфтий просит профильное министерство провести разъяснительную работу с директорами детсадов и школ, а также священниками Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП.