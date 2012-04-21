Украина и Россия готовят соглашения о Черноморском флоте

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«На сегодняшний день уже готово к подписанию межправительственное соглашение о взаимодействии сторон при предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах, где базируются российские воинские подразделения», - сказал он.

По его словам, также принято распоряжение Правительства Российской Федерации о подписании соглашения по вопросам согласования передвижений российских воинских формирований вне мест их дислокации на территории Украины.

Он отметил, что МИД РФ ожидает, что вскоре аналогичное решение будет принято и Кабинетом министров Украины.

Г.Карасин также сообщил, что переговорщики двух стран подготовили и согласовали на экспертном уровне проект соглашения о порядке пересечения государственной границы Украины кораблями, судами обеспечения, самолетами и военнослужащими российского Черноморского флота. Направляем его на межведомственное согласование в целях подготовки к подписанию, добавил он.

По его словам, на повестке дня и ряд других документов – о регистрации военнослужащих, гражданского персонала российского флота и членов их семей в миграционных органах Украины; об инфраструктуре российского флота на территории Украины; о совместном использовании навигационно-гидрографических объектов и другие.

«Так что работы впереди еще много и мы хотели бы ее всячески активизировать. Наши переговорные команды получили указание работать поактивнее. Само обсуждение носило конструктивный характер, что полностью отвечает духу партнерских российско-украинских отношений», - сказал Г.Карасин.

Он напомнил, что прошлая встреча с его коллегой - первым заместителем министра иностранных дел Украины Русланом Демченко - в качестве сопредседателей Подкомиссии по Черноморскому флоту состоялась в середине октября прошлого года в Севастополе.

«Мы оба считаем такие предметные обсуждения всего комплекса вопросов в этой сфере весьма полезными. Будем их практиковать и в дальнейшем», - сказал Г.Карасин.

При этом он сообщил, что в ходе нынешнего «содержательного и откровенного разговора» пришлось говорить о замедлении темпов переговорного процесса.

«С конца ноября прошлого года состоялись три рабочие встречи специалистов двух стран, что при довольно широком спектре практических вопросов, на наш взгляд, вовсе не достаточно. Предложили украинским коллегам встречаться чаще. Тем более, что между нами имеется договоренность не уходить от обсуждения проблем, волнующих ту или иную сторону. Затягивание по времени лишь кажется лекарством от ненужных обострений», - отметил Г.Карасин.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2012 г. в Москве украинские и российские дипломаты обсудили вопросы функционирования Черноморского флота РФ на территории Украины.