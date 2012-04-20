Завтра в Украине - дожди и грозы
13:14, 20 апреля 2012Общество
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Завтра днем в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
|В восточных областях и Крыму до 22°
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10°, днем 13-18°, в восточных областях и Крыму до 22°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.
В Киеве и Киевской области 21 апреля сохранится переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременные дожди местами грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью по области 5-10°, днем 13-18°; в столице ночью 8-10°, днем 15-17°.
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