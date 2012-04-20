Сыну Януковича не понравилось закрытие Rozetka.UA

"Для меня, как и для вас, блокировка Rozetka.ua стало большой неожиданностью. Буквально позавчера обсуждали проблемы с блокировкой интернет-ресурсов в рамках iForum. Моя принципиальная позиция - без решения суда этого делать нельзя. Иначе ресурсы просто перенесут хостинг за границу и от этого проиграют все", - написал Янукович-младший на своей странице в Facebook.

"Вместо того, чтобы пытаться контролировать Интернет, государство должно стимулировать его развитие, легализовать электронные документы, упростить доступ к объектам интеллектуальной собственности с целью образования, обеспечить защиту прав пользователей", - добавил он.

Напомним, 19 апреля налоговая милиция возбудила уголовное дело против директора "Rozetka.ua" по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 8 миллионов гривен. Сотрудники налоговой проводили обыск в офисе хостинговой компании Imena. UA / Mirohost в связи с проверкой интернет-магазина Rozetka.ua.