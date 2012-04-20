В Черкассах «заминировали» банк - и не сказали, какой

В Черкассах 19 апреля неизвестный через оператора мобильной связи сообщил о том, что после 14.00 в одном из банков города сработает взрывное устройство.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе прокуратуры Черкасской области, сотрудниками МЧС и милиции было обследовано 101 помещение банковских учреждений, но никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

По факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва следственным отделом Сосновского райотдела милиции Черкасс возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Ход досудебного следствия находится на контроле прокуратуры Черкасской области. Проводятся мероприятия по установлению лица, сделавшего анонимное сообщение.