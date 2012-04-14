Пьяный в Симферополе поднял на ноги оперов, пожарных и службу газа

Об этом сообщает Сектор связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму.

«13 апреля в 20.10 в дежурную часть поступил телефонный звонок от председателя жилищно-строительного кооператива. Заявительница сообщила оперативному дежурному о том, что в одной из квартир дома закрылся пьяный, который высказывал угрозы взорвать дом при помощи газа. Эту информацию она получила от сожительницы мужчины, которую тот выгнал из дома с вещами», - говорится в пресс-релизе.

На место происшествия выехали руководители ГУ МВД в Крыму, оперативники, работники газового хозяйства, пожарные, бригада «скорой». Дом оцепили, газ перекрыли.

«Сотрудники милиции через окно второго этажа проникли в квартиру, где закрылся высказывавший угрозы взрыва гражданин, и задержали его. Мужчина сопротивления не оказал. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и спал в комнате на диване», - сказано в сообщении.

Задержанный доставлен в милицию для выяснения обстоятельств.