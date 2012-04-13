Дом Центральной рады закроют

Соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации, сообщается на официальном сайте столичной власти.

Заказчиком выполнения работ по проектированию и реставрации определено КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ».

Финансирование будет осуществляться за счет средств, предусмотренных Программой социально-экономического развития Киева на текущий год.

В то же время Главному управлению капитального строительства поручено подать инвестиционные предложения о включении работ по реставрации Дома учителя в проекты программ социально-экономического развития столицы на последующие годы.