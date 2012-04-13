Дом Центральной рады закроют
17:20, 13 апреля 2012Общество
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Власти Киева приняли решение о проведении реставрации городского Дома учителя по ул. Владимирской, 57, в Шевченковском районе.
Дом учителя отреставрируют
Соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации, сообщается на официальном сайте столичной власти.
Заказчиком выполнения работ по проектированию и реставрации определено КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ».
Финансирование будет осуществляться за счет средств, предусмотренных Программой социально-экономического развития Киева на текущий год.
В то же время Главному управлению капитального строительства поручено подать инвестиционные предложения о включении работ по реставрации Дома учителя в проекты программ социально-экономического развития столицы на последующие годы.
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