Дом Центральной рады закроют

17:20, 13 апреля 2012
Общество
1182 0

Власти Киева приняли решение о проведении реставрации городского Дома учителя по ул. Владимирской, 57, в Шевченковском районе.

Дом учителя

Соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской городской государственной администрации, сообщается на официальном сайте столичной власти.

Заказчиком выполнения работ по проектированию и реставрации определено КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ».

Финансирование будет осуществляться за счет средств, предусмотренных Программой социально-экономического развития Киева на текущий год.

В то же время Главному управлению капитального строительства поручено подать инвестиционные предложения о включении работ по реставрации Дома учителя в проекты программ социально-экономического развития столицы на последующие годы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter