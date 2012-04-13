У Попова говорят, что Кокоревскую беседку отреставрируют и вернут на место

Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на директора КП “Дирекция реставрационно-восстановительных работ” Геннадия Геру, реконструкция верхней беседки №1, которая находится в верхней части пешеходной зоны парка, и реставрация беседки №2 (Кокоревская беседка) предусмотрена проектом реконструкции и благоустройства парка «Владимирская горка». Реставрационные работы в парке были начаты 6 марта 2012 года в соответствии с распоряжением председателя КГГА Александра Попова.

«С момента установления этих объектов не проводились никакие ремонтные работы. Учитывая их неудовлетворительное состояние, в настоящее время очень необходимо выполнить работу по реконструкции и реставрации беседок, тем самым сохранить культурное наследие столицы», – отметил Г.Гера.

Он также добавил, что в настоящее время выполнение работ осуществляется под наблюдением архитектора Юрия Лосицкого – автора проекта реставрации (ООО «институт Киевпроектреставрация»).

Завершение реставрационных работ запланировано на конец мая.

Отреставрированная Кокоревская беседка будет установлена на свое место ко дню Киева, обещают в КГГА.

Как информируют городские власти, две старинных ажурных беседки были установлены в 1863 году. Их название происходит от купца Кокорева, который в свое время приехал в Киев по торговым делам и пожертвовал 1000 рублей на строительство обзорной беседки со стороны Андреевской церкви.

Как сообщал УНИАН, пользователи «Живого журнала» сообщили, что 12 апреля неизвестные демонтировали столетнюю Кокоревскую беседку в парке «Владимирская горка» в Киеве.

В настоящий момент на месте, где стояла столетняя беседка, осталось лишь 8 металлических вертикально расположенных труб, торчащих почти на уровне земли, на которых, по-видимому, крепилась беседка. Саму же конструкцию, судя по всему, просто срезали и вывезли. Дорожки, которые ведут к месту, где стояла беседка, засыпаны свежим гравием, а рядом лежат комплекты новой плитки.