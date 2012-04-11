Государственный спиртзавод изготовил «левого» спирта на 8 млн. грн
10:40, 11 апреля 2012Общество
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В Черкасской области работники управления налоговой милиции обнаружили факт незаконного изготовления спирта на одном из государственных спиртзаводов.
|138 тыс. литров неучтенного спирта обнаружила налоговая милиция
В отношении должностных лиц предприятия следственным управлением налоговой милиции Черкасской области возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров путем использования оборудования, которое обеспечивает массовое производство такой продукции).
На данный момент ведется следствие.
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