Государственный спиртзавод изготовил «левого» спирта на 8 млн. грн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления налоговой милиции ГНС в Черкасской области, налоговиками во время проведения инвентаризации готовой продукции на спиртзаводе был установлен факт производства неучтенного этилового спирта. Установлено, что предприятием изготовлено неучтенной готовой продукции общим объемом 138 тыс. литров на сумму 8 млн. 100 тыс. грн.

В отношении должностных лиц предприятия следственным управлением налоговой милиции Черкасской области возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров путем использования оборудования, которое обеспечивает массовое производство такой продукции).

На данный момент ведется следствие.