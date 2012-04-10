В столице состоялся ІХ общегородской конкурс-фестиваль

Всего в конкурсе приняли участие более 200 участников. Также мероприятие посетили почетные гости и члены жюри: чрезвычайные и полномочные послы, представители посольств, международных общественных организаций, сообщает пресс-служба КГГА.

«Фестиваль дает возможность учащимся получить необходимые знания и навыки для интеграции в европейское и мировое сообщество, чтобы стать более мобильными, сделать собственную и общественную жизнь многоплановой и открытой», - отметила начальник Главного управления образования и науки КГГА Вера Горюнова.

Так, I место в конкурсе заняла команда специализированной школы № 49 Шевченковского района, которая представила свое сотрудничество с Францией. Обладателями II места стали команды гимназии № 315 Дарницкого района, за презентацию сотрудничества с Ирландией, а также гимназия № 191 им. Павла Тычины Днепровского района с Германией. Почетное III место разделили: гимназия № 123 Подольского района с презентацией Германии, гимназия № 56 Печерского района, Великобритании и гимназия № 177 Соломенского района за презентацию разработок в области биотехнологий.

Победителей II общегородского этапа конкурса-фестиваля иностранных государств наградили Грамотами Главного управления образования и науки, а также ценными подарками.

Конкурс-фестиваль состоялся при содействии и поддержке главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова. Организаторами конкурса выступили Главное управление образования и науки совместно с Киевским международным университетом и украинской образовательной компанией «STUDY.UA».