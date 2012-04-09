Резерв развития металлургии - расширение внутреннего рынка

Такое мнение в интервью УНИАН высказал народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам предпринимательства Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики Михаил Чечетов, комментируя проблемы украинского горно-металлургического комплекса с реализацией своей продукции на внешних рынках.

По мнению М.Чечетова, благодаря огромной емкости внутриукраинского рынка металла, наши металлургические предприятия имеют реальные шансы компенсировать колебания спроса на внешних рынках. «Вот и сейчас мы пытаемся раскрутить маховик строительства жилья, как это было сделано в ходе строительства инфраструктурных проектов под Евро-2012. Сейчас идут стройки мостов дорог, коммуникаций, и после завершения Евро-2012 реализация подобных проектов не остановится. Подготовку к Евро следует рассматривать как механизм, который позволил нам запустить процесс обновления украинской инфраструктуры — тяжело сдвинуть машину с места, но когда она уже начала двигаться, толкать ее гораздо легче. Я думаю, что та инерция расширения внутреннего рынка металла, которую мы имеем сегодня благодаря Евро-2012, сохранится и в дальнейшем. Возможно, мы не сможем полностью компенсировать потери металлургов на внешних рынках, но хотя бы частично их перекроем и не дадим украинской металлургии сорваться в штопор, который мы наблюдали в конце 2008 — начале 2009 года», - отметил народный депутат.

Он также не исключил, что для сохранения загрузки предприятий украинского ГМК можно задействовать механизм госзаказа. «Конечно, тут следует очень внимательно просчитать экономику и выстроить цепочку от производителя к потребителю. Если уж принимать решение о закупке продукции предприятий ГМК, то для начала нужно понимать под какие проекты это делается», - сказал народный депутат и добавил: «Госзаказ может стать одним из инструментов в арсенале мер по поддержке украинских металлургов. Им также можно помогать через снижение налогообложения, через компенсацию ставок на кредиты. Государство должно умело варьировать все механизмы поддержки».

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 г. Украина сократила экспорт черных металлов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% - до 2,36 млн тонн. Об этом 14 марта в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса сообщил начальник отдела развития горно-металлургического комплекса и химической промышленности Министерства экономического развития и торговли Юрий Деркач.

По его данным, за указанный период также снизился экспорт труб из Украины на 4,8% - до 158,3 тыс. тонн.