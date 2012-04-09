В Херсонесе, возможно, нашли отпечатки ног апостола Андрея Первозванного

Об этом заявили представители Крымской епархии УПЦ МП и Севастопольского благочиния, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы Севастопольского благочиния.

Согласно церковным источникам и "Степенной книге", написанной в XVI веке представителями православной церкви, апостол Андрей беседовал с людьми об учении Христа, стоя на камне у берега моря, и неожиданно камень стал мягким, как воск, и ступни святого отпечатались на нем. После этого чуда многие уверовали в учение Иисуса Христа. Люди прикасались к этим отпечаткам и получали духовное и физическое исцеление. После покорения Крыма татарами Херсонес был заброшен и святыни забыты.

Настоятель Владимирского собора в Херсонесе протоиерей Сергий Халюта услышал от одной их прихожанок, что на берегу моря в камне отпечатаны два следа, похожие на человеческие, но правый виден хуже.

"Я сам посмотрел на эти следы и сразу же сообщил владыке крымскому Лазарю, который прибыл в Херсонес и лично убедился в том, что это человеческий след в камне. Мы привели с собой экспертов-криминалистов и заказали проведение медицинской экспертизы. Результаты подтвердили, что следы в камне похожи на человеческие. А самое главное - люди прикасаются к этим отпечаткам и получают исцеление от болезней", - сказал настоятель.

Как следует из документов судебно-криминалистической и медицинской экспертиз, это след левой ноги, с большой вероятностью человеческой, босой с пятью пальцами, 38-го размера, предполагаемый рост человека - 162 сантиметра. След вдавлен в камень и не является природным творением.

На месте обнаружения отпечатков видно, что на твердом камне, который не является ни песчаником, ни мелом, вдавлен след левой ноги с четко выраженными пальцами - как будто босой ногой наступили в жидкий цемент или мокрый песок.

Окончательный вердикт о происхождении следов может дать геологическая экспертиза, которая уже проведена. Ее результаты станут известны через две недели.