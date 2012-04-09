Какой будет погода на Пасху
12:51, 09 апреля 2012Общество
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На Пасхальные праздники ожидается «очень хорошая погода».
|В конце апреля придет лето
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в МЧС сообщил директор Украинского гидрометцентра Василий Кульбида.
По его словам, на Пасхальные праздники ожидается «очень хорошая погода».
В частности, сказал В.Кульбида, в утренние часы в субботу и воскресенье ожидается от 4 до 9 градусов тепла, а днем – от 13 до 18 градусов тепла.
Он добавил, что также не предусматривается существенных осадков, и такая погода будет характерной для всех регионов Украины.
В целом, по его словам, с 12 по 20 апреля в Украине ожидается потепление.
Как сказал В.Кульбида, температура сначала вырастет до 6-11 градусов, с 13 апреля – до 13-18, а с 18-19 апреля - 19-24 градусов тепла.
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