Какой будет погода на Пасху

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в МЧС сообщил директор Украинского гидрометцентра Василий Кульбида.

По его словам, на Пасхальные праздники ожидается «очень хорошая погода».

В частности, сказал В.Кульбида, в утренние часы в субботу и воскресенье ожидается от 4 до 9 градусов тепла, а днем – от 13 до 18 градусов тепла.

Он добавил, что также не предусматривается существенных осадков, и такая погода будет характерной для всех регионов Украины.

В целом, по его словам, с 12 по 20 апреля в Украине ожидается потепление.

Как сказал В.Кульбида, температура сначала вырастет до 6-11 градусов, с 13 апреля – до 13-18, а с 18-19 апреля - 19-24 градусов тепла.