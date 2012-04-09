Харьковчан перестанут обогревать
03:40, 09 апреля 2012Общество
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В Харькове 9 апреля, заканчивается отопительный сезон.
Геннадий Кернес и Михаил Добкин
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Геннадий Кернес.
Таким образом, с понедельника от теплоснабжения будут отключены жилые дома и помещения, оборудованы индивидуальными отопительными приборами, школы, больницы, детские сады и другие заведения социально-культурного назначения.
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