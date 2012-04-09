Харьковчан перестанут обогревать

03:40, 09 апреля 2012
Общество
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В Харькове 9 апреля, заканчивается отопительный сезон.

Геннадий Кернес и Михаил Добкин в зале заседаний ВР. Киев, 7 апреля

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Геннадий Кернес.

Таким образом, с понедельника от теплоснабжения будут отключены жилые дома и помещения, оборудованы индивидуальными отопительными приборами, школы, больницы, детские сады и другие заведения социально-культурного назначения.

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