Тюремщики подтвердили: убийцу Щербаня этапировали в Киев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС Украины, «4 апреля т.г. в Киевский СИЗО из Славяносербской исправительной колонии Луганской области (№60) был этапирован осужденный В.Болотских».

Как сообщал УНИАН, сегодня информированный источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что В.Болотских по просьбе прокуратуры переведен из луганской колонии в Киевский следственный изолятор.

Как отметил собеседник агентства, В.Болотских будет находиться в Лукьяновском СИЗО в течение месяца.

Ранее пресс-служба партии «Батьківщина» заявила, что силовые структуры «выбивают» фальшивые показания против экс-премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко из одного из осужденных за убийство народного депутата Евгения Щербаня В.Болотских.

Справка УНИАН. Народный депутат Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийства главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек, все они обвиняются в бандитизме. Трое из них - Сергей Кулёв, Вадим Болотских и Леонид Добробатько – приговорены к пожизненному заключению. Константин Никулин и Игорь Пушняков приговорены к 15 годам лишения свободы. Сергей Володченко и Николай Малахов - к 11 годам лишения свободы, Эдуард Косыгин - до 11,5 года.

В августе прошлого года первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности экс-премьер-министра Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении экс-премьера Павла Лазаренко.

П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

4 апреля на пресс-конференции в УНИАН сын убитого народного депутата Е.Щербаня Руслан Щербань заявил, что считает Ю.Тимошенко причастной к убийству его отца, и призвал прокуратуру провести расследование.

Генеральная прокуратура заявила, что проверит заявление Р.Щербаня о возможной причастности Ю.Тимошенко к убийству его отца.