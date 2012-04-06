Источник: Убийцу Щербаня перевели в Лукьяновское СИЗО

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, В.Болотских будет находиться в Лукьяновском СИЗО в течение месяца.

Напомним, сегодня, 6 апреля, пресс-служба партии «Батьківщина» заявила, что силовые структуры «выбивают» фальшивые показания против экс-премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко из одного из осужденных за убийство народного депутата Евгения Щербаня В.Болотских.

«От работников силовых структур мы имеем достоверную информацию о том, что прокуратура начала активное давление на приговоренного к пожизненному заключению за убийство Щербаня Вадима Болотских, выбивая из него фальшивые показания против Юлии Тимошенко», - заявляют в «Батьківщині».

В партии отметили, что В.Болотских – единственный из обвиненных в убийстве Е.Щербаня, который до сих пор жив.

«Нам точно не известно, что обещает Генпрокуратура Болотских за фиктивные показания. Но вдруг на 9-м году отбывания наказания в Славяносербской исправительной колонии №60 он дал интервью, в котором выразил надежду, что его дело будет пересмотрено», - сообщили в «Батьківщині».

Справка УНИАН. Народный депутат Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийства главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек, все они обвиняются в бандитизме. Трое из них - Сергей Кулёв, Вадим Болотских и Леонид Добробатько – приговорены к пожизненному заключению. Константин Никулин и Игорь Пушняков приговорены к 15 годам лишения свободы. Сергей Володченко и Николай Малахов - к 11 годам лишения свободы, Эдуард Косыгин - до 11,5 года.

В августе прошлого года первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности экс-премьер-министра Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении экс-премьера Павла Лазаренко.

П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

4 апреля на пресс-конференции в УНИАН сын убитого народного депутата Е.Щербаня Руслан Щербань заявил, что считает Ю.Тимошенко причастной к убийству его отца, и призвал прокуратуру провести расследование.

Генеральная прокуратура заявила, что проверит заявление Р.Щербаня о возможной причастности Ю.Тимошенко к убийству его отца.