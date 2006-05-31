1674 луганских школьников приняли участие в оценивании знаний по украинскому языку

Сегодня в последний день учебного года 1 тыс. 674 школьника города Свердловска приняли участие в эксперименте по внешнему оцениванию знаний абитуриентов по украинскому языку.

Как передает корреспондент УНИАН, каждый из участников эксперимента получил сертификат, который дает ему право в случае удовлетворения результатом не сдавать государственный экзамен в школе, а также вступительные экзамены по этому предмету в вузе.

Сегодня последний звонок в Луганской области раздался для 19,2 тыс. одиннадцатиклассников и 31 тыс. девятиклассников.

В этом году профтехучилища области заканчивает 12,7 тыс. квалифицированных рабочих, а вузы выпускают 36 тыс. специалистов.