Екатерина Ющенко: украинские бизнесмены начинают прозревать

Председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО отмечает рост уровня социальной ответственности украинского бизнеса перед обществом.

Об этом она заявила сегодня в интервью журналистам после проведения семинара «Социальная ответственность бизнеса. Глобальный аспект», состоявшегося в рамках 17-го экономического форума в городе Криница (Польша).

По словам Е.ЮЩЕНКО, в Украине бизнесмены «постепенно начинают прозревать и понимать, что у них есть ответственность и перед гражданами».

Е.ЮЩЕНКО отметила, что отношение украинского бизнеса к социальной ответственности постепенно изменяется.

Кроме того, по ее словам, участие украинских бизнесменов в социальных проектах «становится модным». По мнению Е.ЮЩЕНКО, это связано с тем, что украинские бизнесмены понимают, что от роста уровня социальной ответственности будет расти и авторитет непосредственно их компаний.

В то же время, Е.ЮЩЕНКО отметила, что в Украине необходимо изменять законодательную базу и снижать налоги для того, чтобы содействовать развитию благотворительности. «Законодательная база в Украине не идеальна, но я приятно поражена, что многие украинские бизнесмены занимаются социальными проектами», - сказала председатель наблюдательного совета МБФ «Украина 3000».

Кроме того, Е.ЮЩЕНКО отметила, что необходимо сделать все, чтобы украинский бизнес работал открыто и прозрачно. «Если бы бизнес работал открыто, то многих социальных проблем не существовало бы», - сказала она.

Также, считает Е.ЮЩЕНКО, необходимо развивать в учебных заведениях такие предметы, как социальная ответственность бизнеса. «Это нужно делать, чтобы это стало частью жизни каждого гражданина нашей страны», - добавила председатель наблюдательного совета МБФ «Украина 3000».