Екатерина Ющенко: украинские бизнесмены начинают прозревать
... несмотря на несовершенство законов
Председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО отмечает рост уровня социальной ответственности украинского бизнеса перед обществом.
Об этом она заявила сегодня в интервью журналистам после проведения семинара «Социальная ответственность бизнеса. Глобальный аспект», состоявшегося в рамках 17-го экономического форума в городе Криница (Польша).
По словам Е.ЮЩЕНКО, в Украине бизнесмены «постепенно начинают прозревать и понимать, что у них есть ответственность и перед гражданами».
Е.ЮЩЕНКО отметила, что отношение украинского бизнеса к социальной ответственности постепенно изменяется.
Кроме того, по ее словам, участие украинских бизнесменов в социальных проектах «становится модным». По мнению Е.ЮЩЕНКО, это связано с тем, что украинские бизнесмены понимают, что от роста уровня социальной ответственности будет расти и авторитет непосредственно их компаний.
В то же время, Е.ЮЩЕНКО отметила, что в Украине необходимо изменять законодательную базу и снижать налоги для того, чтобы содействовать развитию благотворительности. «Законодательная база в Украине не идеальна, но я приятно поражена, что многие украинские бизнесмены занимаются социальными проектами», - сказала председатель наблюдательного совета МБФ «Украина 3000».
Кроме того, Е.ЮЩЕНКО отметила, что необходимо сделать все, чтобы украинский бизнес работал открыто и прозрачно. «Если бы бизнес работал открыто, то многих социальных проблем не существовало бы», - сказала она.
Также, считает Е.ЮЩЕНКО, необходимо развивать в учебных заведениях такие предметы, как социальная ответственность бизнеса. «Это нужно делать, чтобы это стало частью жизни каждого гражданина нашей страны», - добавила председатель наблюдательного совета МБФ «Украина 3000».