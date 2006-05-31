Польша поставила ультиматум России

Польша ограничит поставки в Россию продовольственных товаров западных компаний, если Россия не отменит запрет на ввоз польского продовольствия. Об этом сегодня заявил вице-премьер - министр сельского хозяйства Польши Анджей ЛЕППЕР в интервью радиопрограмме «Сигналы дня».

По его словам, ограничения поставок через польскую территорию могут коснуться и Украины, которая также сохраняет запрет на закупки польских продовольственных товаров.

А.ЛЕППЕР назвал «неправдой» информацию о том, что польские товары не соответствуют санитарным нормам России и Украины. Он также отверг утверждения о том, что продовольствие поставляется в Украину нелегальным путем, и заверил, что ЕС намерен помочь Польше возобновить экспорт своего продовольствия в Россию и Украину, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Как сообщал УНИАН, Государственный департамент ветеринарной медицины Украины 26 марта этого года ввел запрет на импорт мяса и мясопродуктов из Польши, Беларуси и Молдовы из-за случаев ввоза из этих стран мясной продукции без соответствующих ветеринарных документов.

Позже ветслужба Украины разрешила экспорт некоторым белорусским предприятиям, которые прошли аудит.