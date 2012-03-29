Участники митинга памяти Оксаны Макар потребовали не забыть и про остальных

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила координатор инициативной группы «Громада против беззакония», одна из организаторов митинга Евгения Матейчук.

«Сейчас мы делаем акцент на этом, - отметила Е.Матейчук. – На митинге прозвучали новые факты резонансных преступлений, произошедших в Украине только за последнее время, в которых замешаны сыновья - дочери – сватья - братья депутатов и чиновников: смерть байкера в Ужгороде, убийство торговца в Одессе, трагедия в Запорожье. Мы требуем, чтобы эти дела были расследованы объективно и открыто, и всячески будем привлекать к ним внимание».

В митинге приняли участие около 40 активистов инициативной группы «Громада против беззакония». Участники акции держали в руках транспаранты с надписями: «Требуем правосудия!», «Закон – один для всех!», «Вимагаємо справедливого покарання!», «Нема жалю до нелюдів!».

Участники акции собрались возле здания областного управления УВД, где потребовали от начальника ведомства Валентина Парсенюка публично извиниться за то, что назвал О.Макар «бомжихой».

От здания областного УВД участники акции перешли на центральную улицу города Советскую, где в Каштановом сквере продолжили митинг и почтили минутой молчания память об О.Макар.

Е.Матейчук также сообщила, что подготовлены все документы для регистрации инициативной группы «Громада против беззакония», в которой сложился костяк активистов – молодых людей, готовых в любое время поддержать акции протеста и контролировать действия правоохранителей по расследованию резонансных преступлений. Сейчас они намерены требовать завершения следствия по делу О.Макар примерно в месячный срок.

«Чтобы не затягивали, иначе, когда утихнет возмущение общественности, можно проводить расследование в том же русле – «мажоры» будут по-прежнему откупаться и оставаться безнаказанными. Суды по делам Оксаны, а также Александры Поповой должны быть открытыми. Сейчас наш главный инструмент – публичность», - заявила Е.Матейчук.

По ее словам, подобные общественные группы уже существуют в Одессе и Запорожье.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин заманили в квартиру 18-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего с целью сокрытия следов преступления пытались ее сжечь.

Пострадавшая с ожогами 55% тела была госпитализирована в центр термической травматологии в очень тяжелом состоянии.

16 марта О.Макар переправили в Донецкий ожоговый центр.

Сегодня, 29 марта, девушка умерла.