Израильский министр: Избиения евреев в Умани ставят под угрозу инвестиции

Об этом в четверг, 29 марта, на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр туризма Израиля Стас Мисежников.

«В последнее время были замечены признаки серьезного насилия в Умани. Несколько раз профессионалы, которые приезжали из Израиля в Умань реализовать эту программу, были избиты, а другие боятся приезжать туда», - сказал он.

С. Мисежников добавил, что данный вопрос был поднят на его встрече с премьер-министром Украины Николаем Азаровым «о том, чтобы превратить Черкасский регион, Умань в хороший туристический плацдарм, так как туда каждую осень приезжают огромное количество паломников из Израиля. При помощи тех средств, которые Израиль предлагает инвестировать туда, можно превратить это в туристический райский уголок».

«Мы попросили премьер-министра вмешаться в это дело и обеспечить там безопасность и продвигать те проекты, о которых мы договорились. Мы должны объединить общие усилия, чтобы установить там спокойствие и начать работу по инвестициям. Деньги уже есть. Очень жаль, что из-за насилия экстремистов, эти проекты не могут реализоваться», - сказал он.

Справка УНИАН. Все евреи, которые представляют течение хасидизма, считают своим долгом побывать хотя бы раз в жизни на могиле цадика Нахмана в Умани. Они также считают, что если они встретят Новый год – Рош Га-Шана возле его могилы, то следующий год будет для них очень счастливым. Они традиционно приезжают в Умань целыми общинами, вместе с женщинами и детьми.

В 2011 году во время Рош Га-Шана между паломниками и местными жителями произошло несколько столкновений, закончившихся драками.