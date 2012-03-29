В Запорожье женщина с младенцем упала в шахту лифта

Как передает корреспондент УНИАН, чрезвычайное происшествие случилось накануне, 28 марта, в многоэтажном доме по ул. Зерновой.

«Женщина резко рванула уже наполовину вывезенную коляску на себя, не удержала равновесие и упала в открытые двери шахты лифта вместе с ребенком и коляской. Лифт со старшей дочерью ушел вверх, где 18-летняя девочка его удерживала, чтобы кабина не опустилась и не раздавила маму и брата на дне шахты. Параллельно девочка вызывала на место происшествия спасателей», - сообщили УНИАН очевидцы случившегося.

Информацию о ЧП УНИАН подтвердили и прокуратуре. Как отметил УНИАН прокурор Ленинского района Запорожья Алексей Долгополов, «по факту случившегося в лифте прокуратурой Ленинского района Запорожья в порядке ст. 97 УПК Украины проводится проверка».

Прокурор также отметил, что, по имеющимся у него на данный момент данным, в результате падения ни малыш, ни его мать не пострадали.

Как сообщал УНИАН, в январе 2010 года 20-летняя жительница Запорожья, находившаяся на 5-м месяце беременности, погибла в лифте, кабина которого самопроизвольно закрылась, зажав ногу молодой женщины, и тронулась. Женщина умерла от болевого шока.