Страны мира выйдут на марш против убийств украинских собак

Инициаторами марша выступили граждане Германии, «Всеукраинское Движение Защиты Животных «За Жизнь», а также Facebook-движение «Земляне», сообщает Фокус.ua

31 марта активисты и небезразличные граждане выйдут на улицы Германии, Италии, Австрии, Венгрии, Нидерландов, Хорватии, Греции, Чехии, Франции, Испании, Швейцарии, Польши, России, Беларуси, Казахстана и Украины, чтобы остановить убийства бездомных собак и кошек, совершаемых местными коммунальными службами в Украине под предлогом «зачистки территории» накануне Евро-2012.

В Киеве марш начнется в 11.00 в парке Шевченко и пройдет по маршруту: парк Шевченко – бульвар Шевченко – Крещатик – Майдан Независимости.

Активисты выдвинули ряд требований к исполнительной и законодательной властям, а также к главам украинских городов и городских советов. Среди них, в частности, следующие.

1) Издать указ о введении моратория на физическое уничтожение бездомных животных коммунальными службами до принятия нового законодательства, что исключит убийство.

2) Обязать правоохранительные органы расследовать случаи отравлений и отстрелов бездомных животных (факты прилагаются).

3) Обязать правоохранительные органы расследовать деятельность так называемых «догхантеров», которые координируют свои действия на сайте vreditelyam.net и заблокировать доступ к этой преступной ресурса на территории Украины.

4) Инициировать проверку КРУ и прокуратурой деятельности коммунальных служб, которым поручено выполнение функции по контролю за численностью бездомных животных, включая расходование ими бюджетных средств.

5) Имплементировать в Украине европейский опыт решения проблемы бездомных животных путем стерилизации и содержания в приютах.

6) Немедленно ратифицировать Европейскую конвенцию защиты домашних животных.

7) Поддержать законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О защите животных от жестокого обращения», который реально сделает невозможным убийства бездомных животных.

8) Немедленно отстранить коммунальные службы, которые запятнали себя многотысячными убийствами бездомных животных, от любой деятельности с бездомными животными. Передать эту функцию предприятиям общественных организаций зоозащитной направления при финансовой поддержке государства и органов местного самоуправления.