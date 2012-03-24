Председателю сельсовета дали девять лет за взятку
13:57, 24 марта 2012Общество
1036
Такой приговор вынес Житомирский районный суд.
В Житомирской области к 9 годам лишения свободы осужден председатель сельсовета, который получил взятку документами на право собственности.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, такой приговор вынес Житомирский районный суд.
Осужденный также лишен права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года. Его имущество конфискуют.
Взятой по этому уголовному делу стали документы, необходимые для оформления права собственности на половину административного здания местного сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью, рыночная стоимость которого составляла 265,5 тыс. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter