”Пусть законы Мороз подписывает”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не подпишет ни одного закона, принятого сегодня Верховной Радой пятого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Президент повторил свою позицию, что с 3 июня парламент является нелегитимным, и поэтому неполномочен принимать ни одного закона или постановления.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что получил обращение от народных депутатов с просьбой подписать закон, который вносит изменения в законодательство в сфере государственных закупок. Он отметил, что отклоняет это обращение: «Я не могу подписать этот закон, потому что не имею права в соответствии с Конституцией».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это может сделать Председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ, если он считает, что это можно делать.

«Пусть их (законы – УНИАН) подписывает, но он почему-то этого не делает», - отметил В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО считает, что это обращение является попыткой парламента избежать ответственности за ситуацию на этом рынке и переложить всю ответственность на Президента. Он напомнил, что в свое время инициаторами принятия этого закона были представители коалиции Василий ЦУШКО, Александр ТКАЧЕНКО, а орган (Тендерная палата – УНИАН), который возник после принятия этого закона, возглавляла Раиса БОГАТЫРЁВА. В.ЮЩЕНКО заметил, что хотел бы, чтобы эти политические силы не избегали ответственности за принятие закона, «который принес столько беды» стране.

Президент считает, что единственным путем решения этого вопроса может быть решение суда или уполномоченного органа о приостановке действующего закона с дальнейшим принятием нового механизма закупок на заседании СНБО на основе представления правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР приняла заявление по поводу законодательного урегулирования условий и процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства.

По словам авторов заявления, в декабре 2006 года парламент внес изменения в закон о закупках за госсредства, и Президент подписал и обнародовал этот закон. При этом глава государства призвал ВР усовершенствовать некоторые положения этого закона. Для этого в ВР была создана рабочая группа, которая разработала единый законопроект, и 19 июня он был принят парламентом. Однако до сих пор, отмечается в заявлении, Президент не выполнил требований ст.94 Конституции, в соответствии с которыми, закон Украины считается одобренным Президентом и должен быть официально обнародован.