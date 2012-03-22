В Одесской области в пожаре погибли четверо детей

Жертвами пожара в частном доме, возникшего сегодня примерно в 12.30 в селе Озерное Измаильского района, стали четверо малолетних детей, сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Одесской области.

В течение 20 минут самостоятельно потушившими пожар, найдены тела погибших девочек 2005, 2007, 2009 годов рождения и мальчика - 2010 года рождения.

По предварительным выводам специалистов МЧС, прибывших на место происшествия, причина гибели детей – «отравление угарным газом». Пожар мог возникнуть вследствие неисправности электрического обогревателя.

Сейчас сотрудниками МВД И МЧС выясняются подробности причин и обстоятельств трагедии.