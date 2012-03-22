Зауч насобирал 13 тысяч гривен взяток от учеников
11:34, 22 марта 2012Общество
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За содействие в успешной сдаче экзаменов
Правоохранители изобличили во взяточничестве заместителя директора одной из школ Запорожья.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, он требовал и получил 13 тыс. грн. взятки от учеников за содействие им в успешной сдаче экзаменов.
Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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