Зауч насобирал 13 тысяч гривен взяток от учеников

Правоохранители изобличили во взяточничестве заместителя директора одной из школ Запорожья.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, он требовал и получил 13 тыс. грн. взятки от учеников за содействие им в успешной сдаче экзаменов.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.