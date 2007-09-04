Ющенко оставил госпакет ”Укртатнафты” в управлении ”Нафтогаза”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие постановления Кабинета министров Украины (№1037 от 8 августа 2007 года) «Об управлении государственными корпоративными правами ЗАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта», согласно которому госпакет "Укртатнафты" передается из управления НАК "Нафтогаз Украины" в управление Фонда государственного имущества.

Об этом говорится в указе (№ 819/2007 от 4 сентября 2007 года), опубликованном на сайте Президента.

В указе отмечается, что пакет акций, который принадлежит государству в уставном капитале ЗАО «Укртанафта», входит в состав активов НАК «Нафтогаз Украины» и влияет на ее хозяйственную деятельность, в частности на кредитную политику.

"Лишение НАК «Нафтогаз Украины» указанных активов не только приведет к недополучению этой компанией экономических выгод, ухудшению ее платежеспособности, но и сделает невозможным выполнение взятых компанией обязательств, в частности перед своими кредиторами, что может привести к возбуждению дела о ее банкротстве", говорится в указе.

Вместе с тем, по мнению Президента, данное постановление Кабмина создает предпосылки для ухудшения финансово-экономического состояния и даже банкротства НАК «Нафтогаз Украины», целью деятельности которой является повышение уровня энергетической безопасности государства, обеспечение эффективного функционирования и развития нефтегазового комплекса. Это, в свою очередь, создает угрозу экономической безопасности государства.

Следовательно, постановление Кабинета министров Украины не отвечает части первой статьи 17 Конституции Украины, согласно которой обеспечение экономической безопасности государства является одной из важнейших функций, нарушает Закон Украины «Об основах национальной безопасности Украины», которым постоянное функционирование и развитие топливно-энергетического комплекса государства определено одним из основных направлений государственной политики по вопросам национальной безопасности в экономической сфере (статья 8). Поэтому указанное постановление противоречит также части второй статьи 8 Основного Закона, согласно которой нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны отвечать ей, нормам части второй статьи 6, части второй статьи 19 и части третьей статьи 113 Конституции Украины, которые обязывают Кабинет министров руководствоваться в своей деятельности Конституцией и законами Украины, действовать на основании и способом, которые ими предусмотрены.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликовывания.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Кабмин решил передать госпакет "Укртатнафты" из управления "Нафтогаза Украины" в управление Фонда государственного имущества.

Секретариат Президента допускал приостановку Президентом Украины В.ЮЩЕНКО постановления Кабмина о передаче госпакета акций "Укртатнафты" из управления "Нафтогаза Украины" в управление ФГИУ.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» на уровне акционерного капитала возобновила государственный контроль над ЗАО «Укртатнафта». На сегодняшний день на балансе компании находится 61,346% акций «Укртатнафты».

Украинская сторона в течение нескольких лет оспаривала правомерность передачи компаниям SeaGroup International (США) и Amruz Trading (Швейцария) 18,3% акций "Укртатнафты".

ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».