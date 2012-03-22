Прокуратура Тернополя подозревает, что мэр уволил взяточника задним числом

Прокуратура Тернополя опровергает заявление городского председателя Сергея НАДАЛА о безосновательности возбуждения уголовного дела в отношении депутата горсовета от ВО «Свобода», экс-директора КП «Объединение парков культуры и отдыха Тернополя».

Как заверил корреспондента УНИАН прокурор Тернополя Сергей БАНАХ, уголовное дело в отношении депутата городского совета возбуждено на законных основаниях, поскольку его задержали «на горячем».

«Обвинения мэра города Тернополя Сергея НАДАЛА в провокации со стороны работников правоохранительных органов в получении депутатом неправомерной выгоды в размере 1 тыс. долларов США необоснованны и надуманы. Уголовное дело, возбужденное в отношении депутата, не имеет никакого отношения к его политической деятельности», - отметил С.БАНАХ.

Он также сообщил, что в связи с неоспоримостью собранных доказательств депутат уже сознался в неправомерном получении средств.

Кроме этого, во время досудебного следствия проверяется версия относительно возможной фальсификации документов об увольнении депутата с должности директора КП «Объединение парков культуры и отдыха города Тернополя». Именно то, что директора уволили 7 марта (первый рабочий день, который предшествовал 12 марта, когда его задержали в рабочем помещении со взяткой), не дал возможность правоохранителям возбудить в отношении него уголовное дело за взяточничество, а по ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, которая трактует поступок директора как получение неправомерного денежного вознаграждения.

В прокуратуре заметили, что если версия о возможном увольнении директора «задним числом» подтвердится, причастные к этому служебные лица городского совета будут привлечены к ответственности.

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Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата городского совета за вымогательство и получение 1 тыс. дол. По данным областной прокуратуры, 12 марта бывший директор коммунального предприятия, находясь в помещении административного корпуса этого предприятия, получил от жителя Тернополя неправомерную выгоду в сумме 1 тыс. дол. Деньги служащий требовал за влияние на принятие решения о согласовании размещения двух аттракционов на территории парков Тернополя.

19 марта С.НАДАЛ выразил убеждение, что уголовное дело, возбужденное в отношении депутата горсовета от ВО «Свобода», экс-директора КП «Объединение парков культуры и отдыха», является провокацией.

«У меня также возникает вопрос, как человек, которого при согласии сторон уволили 7 марта, уже на бывшей работе 12 марта получает деньги. Думаю, что это невозможно. Я убежден, что он (экс-директор КП «Объединение парков культуры и отдыха» – УНИАН) денег не брал», – сказал С.НАДАЛ.