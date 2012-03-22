Депутат предлагает 23 февраля сделать выходным днем

Верховной Раде Украине предлагается сделать 23 февраля выходным днем.

Соответствующий проект Закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» зарегистрирован в ВР народным депутатом от Партии регионов Вадимом КОЛЕСНИЧЕНКО.

Автор законопроекта указал, что установление Кодексом законов о труде Украины праздничным выходным днем 23 февраля позволило бы в большей степени привлечь внимание общественности к значимости праздника Дня защитника Отечества и, безусловно, способствовало бы патриотическому воспитанию граждан Украины.

В объяснительной записке В.КОЛЕСНИЧЕНКО указал, что это широко поддерживается общественными организациями, которые объединяют ветеранов войны, воинской службы, участников боевых действий, в том числе в Афганистане, военнослужащих, правоохранителей и членов их семей и абсолютным большинством украинского общества.