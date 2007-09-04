Регионалы устроили возле Тимошенко потасовку

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает жителей Донбасса не давать использовать себя в провокациях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила после сегодняшнего инцидента во дворе больницы города Красногоровка Донецкой области.

По данным БЮТ, там люди с бело-синей символикой устроили потасовку, а также разбили окно на входной двери медицинского учреждения.

В центре потасовки оказались сторонники БЮТ, которые вместе с маленькими детьми пришли на встречу с Ю.ТИМОШЕНКО, отметили в пресс-службе.

Комментируя действия сторонников Партии регионов, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что «мы пытались самостоятельно справиться, когда жгли наши палатки в Донецке, когда доносились угрозы руководителям наших местных штабов».

«Но в этот раз мы обратились в правоохранительные органы с информацией против бандитов. Уже возбуждено несколько уголовных дел», - сообщила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также рассказала о своей встрече с молодыми людьми, которых вечером 2 сентября жестоко избили 15 человек в селе Елизаветовка Марьинского района Донецкой области. БЮТовцы пострадали за то, что были одеты в символику блока. Преступники представились членами Партии регионов, а один из них назвался работником Марьинского районного отдела внутренних дел, сказала она.

Лидер БЮТ сообщила, что много врачей прилагают все свои усилия и знания для того, чтобы восстановить здоровье этих молодых людей. «Но даже здесь нашелся один из врачей, который сказал им: «а что же вы хотели получить, одев одежду с символикой БЮТ? Вы бы еще фашистскую свастику нарисовали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она в который раз отметила свое твердое убеждение, что в Донбассе живут люди, которые хотят достойной жизни. Она призвала жителей Донбасса не давать себя использовать в провокациях против донетчан.

«Сегодня этими провокациями Партия регионов пытается столкнуть одних донетчан от Партии регионов с другими донетчанами - молодыми людьми, единственная вина которых в том, что они исповедуют свои политические симпатии», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Главное управление внутренних дел Донецкой области официально опровергает факт избиения активистов БЮТ по политическим мотивам.

По данным правоохранительных органов, конфликт между компаниями, в одной из которых были работники штаба БЮТ, возник из-за высказывания в адрес женщины. Конфликт перерос в драку.

В соответствии с заключением сотрудников милиции, инцидент носил исключительно хулиганский характер и никоим образом не связан с политической деятельностью активистов БЮТ. По факту хулиганства, совершенного группой лиц, следственным отделом Марьинского райотдела милиции возбуждено уголовное дело.