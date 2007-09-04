Янукович считает назначение Бондаря незаконным

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет незаконным назначение экс-заместителя главы Секретариата Президента Виктора БОНДАРЯ временно исполняющим обязанности председателя Днепропетровской областной госадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня в ходе своей рабочей поездки в Луганскую область.

«Президент Украины в очередной раз показал, что он пренебрегает Конституцией и не желает сотрудничать с другими ветвями власти», - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что назначение руководителей государственных администраций четко определено в Конституции Украины.

«Это очередной шаг, который подчеркивает, что можно жить в стране без законов, по принципу политической целесообразности. Целесообразно было назначить БОНДАРЯ накануне выборов - его назначили», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 сентября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении В.БОНДАРЯ временно исполняющим обязанности председателя Днепропетровской ОГА.

Справка УНИАН. Согласно статье 118 Конституции Украины, председатели местных государственных администраций назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Украины по предоставлению Кабинета Министров Украины.