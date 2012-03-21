15-летние воспитанники интерната изнасиловали 55-летнюю женщину

В Керчи сотрудники милиции задержали двоих 15-летних воспитанников школы-интерната по подозрению в ограблении и изнасиловании 55-летней местной жительницы.

Как сообщает Отдел связей с общественностью ГУ МВД в АРК женщина обратилась в милицию с заявлением, указав, что поздно вечером на улице на нее напали двое юношей, выхватили сумочку, в которой было всего 50 гривень. Оставшись недовольным награбленным, они вернулись к женщине, отобрали ювелирные украшения и изнасиловали. В этот же день подростки совершили кражу металлолома.

Против задержанных возбудили уголовное дело. Им грозит до 12 лет тюрьмы.