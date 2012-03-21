Украинские ревизоры проверят белорусских производителей молока

Делегация Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины выехала в Беларусь для проведения аудита белорусской ветслужбы и инспектирования мясо-молочных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами глава Госветфитослужбы Украины Иван БИСЮК.

«Сегодня (наша делегация – УНИАН) выехала в Беларусь для проведения аудита службы и инспектирования предприятий, и мы будем видеть, насколько сегодня ветеринарная служба (Беларуси - УНИАН)… способна обеспечить безопасность (продуктов питания, импортируемых в Украину - УНИАН)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины намерена 21 марта начать аудит ветеринарной службы Беларуси. По итогам аудита будут избирательно проинспектированы молочные предприятия.

Напомним, Украина с 1 марта временно приостановила ввоз на свою территорию из Беларуси животных, а также мясной продукции из-за опасения распространения африканской чумы свиней (АЧС). Также из-за систематических нарушений ветеринарно-санитарных требований (превышения максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах) был временно приостановлен ввоз белорусского молока и молочных продуктов. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что запрет на ввоз на Украину молочной и мясной продукции из Беларуси является временным.