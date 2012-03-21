«Беркут» задержал банду, которая три года орудовала в Донецке

В Донецке милиция задержала преступную группу, которая на протяжении трех лет совершала разбойные грабежи в городе.

Як передає кореспондент УНІАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника горуправления милиции Сергей ЛАСКАВЫЙ.

По его словам, выйти на преступную группу и задержать бандитов помог специальный мониторинг, который регулярно проводится с целью выявления серийных преступлений. Сопоставив преступления за несколько лет, сотрудники милиции отобрали ряд фактов, которые можно было объединить по двум основным признакам: преступления совершались группой лиц, а все потерпевшие были предпринимателями и на момент совершения преступления имели при себе значительную сумму денег наличными.

Как сказал С.ЛАСКАВЫЙ, в начале марта группа совершила новое преступление, и очередной потерпевший подвергся нападению на выходе из офиса. Неизвестные в масках ударили его по голове металлической трубой, забрали кейс с деньгами, вырученными после совершения сделки купли-продажи, и скрылись на автомобиле.

Милиция успела задержать фигурантов по «горячим следам», и на этот раз избавиться от вещественных доказательств они не успели. Все 6 членов преступной группы были задержаны одновременно при участии спецподразделения «Беркут». У них были изъяты деньги, одежда, маски, обрез охотничьего ружья, а также угнанный заранее для разбойного нападения автомобиль.

С.ЛАСКАВЫЙ подчеркнул, что для каждого эпизода разрабатывался свой сценарий.

Членами преступной группы были жители Донецка, старшему из которых 42 года, младшему – 25 лет. Двое из них были судимы за экономические преступления.

Общая сумма ущерба исчисляется сотнями тысяч долларов. На данный момент установлено, что на совести группы 6 эпизодов разбойных нападений начиная с 2009 года.

Во всех случаях наводчиком выступал один человек, который был знаком со всеми потерпевшими. Частный предприниматель, имевший офис в центре города, подробно информировал своих подельников о месте и времени проведения сделок. В результате подозреваемые имели возможность тщательно подготовить преступление.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной преступной группой, либо соединенный с причинением тяжких телесных повреждений). Им грозит до 15 лет лишения свободы.