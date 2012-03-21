Донецкий губернатор ждет разъяснений от Тигипко

Глава Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ ждет письменных разъяснений от вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО о проблемах, связанных с уменьшенной выплатой пенсий с 1 января 2012 года некоторым категориям ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с журналистами.

«Мы совместно с председателем Донецкого областного совета Андреем ФЕДОРУКОМ обратились к Сергею ТИГИПКО и попросили обратить внимание на проблемы военнослужащих (срочной службы) и переселенцев. Это те две группы чернобыльцев, которым по принятому постановлению выплаты были значительно снижены против судебных решений», - сказал А.ШИШАЦКИЙ о письме, направленном 22 февраля 2012 года в адрес С.ТИГИПКО.

Так, согласно принятому Постановлению Кабмина № 1210 были определены размеры пенсий чернобыльцам, где предусмотрен формульный подход расчета в зависимости от заработка. Но такие категории чернобыльцев, как военнослужащие срочной службы, на тот момент не имевшие заработной платы, и переселенцы, получили в разы урезанные новые пенсии.

По словам А.ШИШАЦКОГО, по состоянию на 19 марта от С.ТИГИПКО ответ на письмо пока не получен. «Нет, ответ не получен», - сказал губернатор. Но при этом он добавил: «У меня с ним (с С.ТИГИПКО) состоялся разговор в Киеве, он знает об этой проблеме - и по поводу срочников-чернобыльцев, и по поводу переселенцев. И работа в Кабинете министров ведется».

Глава Донецкой ОГА выразил надежду, что официальный ответ по этой проблеме скоро будет дан. «Я думаю, что поступит разъяснение в ближайшее время», - заключил А.ШИШАЦКИЙ