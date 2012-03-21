Проведение Евро-2012 принесет 1 млрд. долларов дополнительно

Эксперты Национального банка Украины (НБУ) оценивают дополнительные поступления валюты в страну от проведения чемпионата по футболу Евро-2012 на уровне 1 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр ДУБИХВОСТ в ходе круглого стола на тему: «Валютизация или дедолларизация: куда движется украинская финансовая система?».

«Туристы приедут, команды приедут, потратят. По оценкам наших экспертов, по итогам года проведение Евро-2012 даст 1 млрд. долл.», - сказал А.ДУБИХВОСТ.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд. долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд. долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд. долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд. долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд. долл. (в 2010 году - 8 млрд. долл.).