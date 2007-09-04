Еврокомиссия похвалила Украину

Сотрудничество Европейского Союза с Украиной и Азербайджаном в энергетической сфере является образцовым примером для других стран.

Как сообщает «Немецкая волна», об этом вчера заявил Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ на конференции, посвященной Европейской политике соседства.

По словам Ж.БАРРОЗУ, Еврокомиссия продолжает развивать тесные отношения в энергетическом секторе со странами-соседями. И скоро, по образцу Украины, сотрудничество будет усилено с Египтом и Алжиром.

Также участники конференции отметили продвижение Украины на пути к обеспечению свободы передвижения.

«До конца этого года Молдова и Украина почувствуют практическое влияние соглашения об упрощении визового режима, которое они подписали с ЕС», - сказала еврокомиссар по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРEРО-ВАЛЬДНЕР. По ее словам, ЕС стремится, чтобы процедура получения виз стала проще, быстрее и дешевле. Еврокомиссар отметила, что будет продолжать убеждать руководителей государств - членов ЕС в необходимости этого, чтобы следом за Украиной и Молдовой этими преимуществами смогли воспользоваться и другие страны-участницы политики соседства.