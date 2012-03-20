Женщине, которая занималась экспортом секс-рабынь, дали три с половиной года

Надворнянский районный суд Ивано-Франковской области к 3,5 годам лишения свободы приговорил 26-летнюю женщину, вывозившую в Польшу девушек для сексуальной эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, уголовное дело в отношении женщины было возбуждено в конце марта прошлого года, когда оперативники областного подразделения борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержали двух женщин, которые подозревались в вербовке и перемещении людей за пределы государства с целью их сексуальной эксплуатации.

Жительниц Ивано-Франковской области задержали во время получения ими денег, которые они требовали от одной из жертв преступления. Женщина и ее мать требовали от девушки 19 тыс. грн. якобы потому, что она не рассчиталась за расходы, связанные с ее заграничной поездкой. Девушку путем обмана вывезли в Польшу, где ей обещали работу в магазине. Однако у нее забрали документы и вынудили работать проституткой на объездной дороге. За месяц девушке удалось каким-то образом забрать собственный паспорт и с помощью гражданина Польши вернуться в Украину.

Пострадавшая никому не рассказывала о своих скитаниях, пока вербовщица не начала угрожать расправой и требовать компенсацию. Девушка обратилась за помощью к милиционерам. В ходе следствия выяснилось, что в 2009 году фигурантка преступлений аналогичным образом вывезла в Польшу еще одну жительницу Ивано-Франковской области с целью сексуальной эксплуатации, а также пыталась завербовать еще трех девушек.