Над стеной исправительной колонии пролетели 40 литров спиртного

В Винницкой области работниками Литинской исправительной колонии (№ 123) пресечена попытка передать осужденным более 40 литров алкогольных напитков.

Как сообщила УНИАН старший инспектор по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью управления пенитенциарной службы Украины в Винницкой области Ирина ШАПОВАЛОВА, перебросить спиртное через основной забор колонии пытался гражданин, который ранее отбывал наказание в этом учреждении.

По ее словам, упомянутый мужчина подъехал к колонии на автомобиле, затем приблизился к ограде заведения, которая контролируется, и пытался перебросить через нее более 40 литров спиртного - в частности, пиво, вино, водку.

Алкоголь изъят. По данному факту проводится проверка.