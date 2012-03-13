Над стеной исправительной колонии пролетели 40 литров спиртного
В Винницкой области работниками Литинской исправительной колонии (№ 123) пресечена попытка передать осужденным более 40 литров алкогольных напитков
В Винницкой области работниками Литинской исправительной колонии (№ 123) пресечена попытка передать осужденным более 40 литров алкогольных напитков.
Как сообщила УНИАН старший инспектор по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью управления пенитенциарной службы Украины в Винницкой области Ирина ШАПОВАЛОВА, перебросить спиртное через основной забор колонии пытался гражданин, который ранее отбывал наказание в этом учреждении.
По ее словам, упомянутый мужчина подъехал к колонии на автомобиле, затем приблизился к ограде заведения, которая контролируется, и пытался перебросить через нее более 40 литров спиртного - в частности, пиво, вино, водку.
Алкоголь изъят. По данному факту проводится проверка.