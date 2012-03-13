В Крыму у задержанного иностранца нашли целый склад взрывчатки

В Крыму сотрудники СБУ и МВС Украины изъяли 24 тротиловые шашки, два электродетонатора и литературу экстремистской направленности у иностранца, который находится в межгосударственном розыске.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Крыму.

Иностранец проживал в Симферопольском районе. Ранее он неоднократно был судим за совершение разбойных нападений и грабежей, а в розыске находится по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Сейчас мужчина содержится в изоляторе временного содержания.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Сотрудники крымской милиции направили в Генеральную прокуратуру Украины документы для экстрадиции иностранца на родину.

Источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что задержанный является гражданином Узбекистана.