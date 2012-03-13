В Крыму у задержанного иностранца нашли целый склад взрывчатки
СБУ и МВС Украины изъяли 24 тротиловые шашки, два электродетонатора и литературу экстремистской направленности у иностранца, который находится в межгосударственном розыске
В Крыму сотрудники СБУ и МВС Украины изъяли 24 тротиловые шашки, два электродетонатора и литературу экстремистской направленности у иностранца, который находится в межгосударственном розыске.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Крыму.
Иностранец проживал в Симферопольском районе. Ранее он неоднократно был судим за совершение разбойных нападений и грабежей, а в розыске находится по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
Сейчас мужчина содержится в изоляторе временного содержания.
Против него возбудили уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Сотрудники крымской милиции направили в Генеральную прокуратуру Украины документы для экстрадиции иностранца на родину.
Источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что задержанный является гражданином Узбекистана.