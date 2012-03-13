В Одессе главарь руководил бандой уголовников под носом милиции

Сотрудниками УБОП УМВД Украины в Одесской области и облпрокуратуры обезврежена вооруженная банда, члены которой занимались похищением людей и вымогательством.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, отметив, что главарь банды руководил подручными из Одесского СИЗО.

В частности, досудебным следствием установлено, что «в июле 2011 года один из задержанных, находившихся в Одесском следственном изоляторе, создал в городе вооруженную банду, в состав которой вошли ранее судимые лица, которые ранее содержались вместе с ним в СИЗО».

Членами преступной группы совершен поджог автомобиля, принадлежащего работнику СИЗО, с целью мести последнему в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, а также совершено похищение человека, которого удерживали в одном из частных домов Одессы, прикованным к батарее в качестве заложника. Его жестоко избивали, а от родственников требовали выкуп за освобождение, угрожая убить заложника в случае невыполнения требований.

В ходе следствия также изобличены и привлечены к ответственности должностные лица СИЗО, из-за халатности которых главарь банды посредством сотовой связи мог длительный период руководить действиями своих подручных, находясь под стражей.

Четырем членам преступной группы прокуратурой предъявлены обвинения, согласно признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.127, ч.3 ст.146, ч.2 ст.147, ч .4 ст.189, ст.257, ч.1 ст.263, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 347 Уголовного кодекса Украины – за похищение людей, вымогательство выкупа за заложников, истязание, умышленное уничтожение имущества сотрудников правоохранительных органов.