Экс-прокурор Харьковской области не верит, что его хотели убить

Правоохранители рассматривают несколько версий покушения на жизнь экс-прокурора Харьковской области Василия СИНЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил журналистам и.о. прокурора Харьковской области Владимир СУХОДУБОВ.

Он подчеркнул, что версия, связанная со служебной деятельностью В.СИНЧУКА, рассматривается, однако не является основной. В.СУХОДУБОВ заметил, что во время службы В.СИНЧУКА в прокуратуре не было конфликтов, которые бы могли привести к покушению на жизнь экс-прокурора области. «Как профессионал, он умел находить общий язык в сфере своей деятельности: предметно, принципиально и справедливо. Во время его службы в прокуратуре не возникало никаких конфликтных ситуаций, которые бы послужили поводом к таким действиям в отношении него, тем более после того, как Василий Людвигович ушел на заслуженный отдых», - сказал В.СУХОДУБОВ.

Он отметил, что на данный момент также рассматривается версия, связанная с деятельностью предпринимателей, которые в момент взрыва были вместе с В.СИНЧУКОМ.

Кроме этого, по данным В.СУХОДУБОВА, экс-прокурор Харьковской области не занимался коммерческой деятельностью.

В.СУХОДУБОВ отметил, что по предварительным данным, злоумышленники использовали гранату Ф-1. Взрывное устройство редство разорвалось на расстоянии 3 метров от пострадавших. В.СИНЧУК получил три осколочных ранения: два в лицо, одно в бедро. На данный момент в медицинском стационаре остается один из пострадавших предпринимателей, который на момент взрыва был вместе с экс-прокурором.

В.СУХОДУБОВ, ссылаясь на интересы следствия, не сказал, попали ли злоумышленники в поле зрения камер видеонаблюдения.

По словам В.СУХОДУБОВА, сам В.СИНЧУК исключает возможность того, что покушение было совершено именно на его жизнь.

«Мы все сделаем, чтобы это преступление было раскрыто и виновные были наказаны», - резюмировал В.СУХОДУБОВ.

Как сообщал УНИАН, взрыв в центре Харькова, вследствие которого пострадал экс-прокурор области В.СИНЧУК и двое предпринимателей, прогремел вечером 12 марта.

«В 20.30 12 марта во дворе дома по улице Петровского в городе Харькове, где проживает В.СИНЧУК, во время местонахождения там его и еще двух предпринимателей, неожиданно прозвучал взрыв, вследствие которого все трое получили телесные повреждения разной степени тяжести», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.15, пп. 1,5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство двух или больше лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральная прокуратура взяла под особый контроль состояние досудебного следствия по этому делу.