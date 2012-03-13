Каждый четвертый украинец считает себя бедным

Согласно ежегодному докладу правозащитных организаций «Права человека в Украине 2011», четверть населения Украины считает себя бедным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил сопредседатель Харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Евгений ЗАХАРОВ.

«За последние 2 года мы вынуждены констатировать, что права человека не являются приоритетом сегодняшней власти», - подчеркнул Е.ЗАХАРОВ, и добавил, что за эти годы эксперты отмечают в Украине существенное ухудшение состояния прав человека и основных свобод.

Эксперты отметили три основные опасные тенденции, возникшие в этой сфере в прошлом году: падение уровня жизни и рост бедности среди украинцев, политические преследования оппозиции и общественных движений, а также «уничтожение» независимости суда.

Как отметил Е.ЗАХАРОВ, согласно стандартам ООН, за чертой бедности в Украине проживает 80% населения. При этом, согласно исследованиям, бедными считает себя одна четвертая часть населения страны.

Авторы доклада утверждают, что вместо того, чтобы пересмотреть свою политику, не прибегать к силовым действиям против участников акций протестов в стране и перейти к диалогу, власть пытается их запугать, используя правоохранительные органы – МВД, СБУ и прокуратуру.

По словам правозащитников, тенденция использования государством правоохранительных органов как инструмента для политических преследований своих оппонентов является очень угрожающей для прав человека и может привести к репрессиям в стране.

Другой негативной тенденцией в Украине авторы доклада назвали неуважение к правосудию. Они утверждают, что это приводит к случайному уголовному преследованию и попаданию судов под контроль органов прокуратуры, исполнительной власти и местного самоуправления. Так, «надругательством над правосудием» авторы доклада назвали судебные процессы против бывших правительственных чиновников.