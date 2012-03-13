В Польше задержали 6 украинцев с неправомерно полученными визами

Польская пограничная служба в прошлую пятницу, 9 марта, задержала шестерых граждан Украины, которые пытались въехать в Польшу на основании неправомерно полученных бизнес-виз.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе польских пограничников.

"Иностранцы - 4 женщины и 2 мужчин - прилетели рейсовым самолетом из Киева. Они имели визы, выданные для ведения экономической деятельности в Польше по приглашению польских фирм... После проверки оказалось, что польские фирмы, с которыми они якобы должны были сотрудничать, на самом деле не выдавали им приглашений", - подчеркивается в сообщении.

Пресс-служба отметила, что украинцы получили польские визы на основании поддельных документов, и планировали заниматься не бизнес-деятельностью, а путешествовать по Польше и другим государствам Шенгенской зоны.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году польская пограничная служба не пустила в страну около 22 тыс. иностранцев, почти половина из которых были гражданами Украины.

Пограничники называют наиболее частыми причинами запрещения въезда отсутствие визы или других документов, необходимых для пересечения границы (более 40% случаев), декларирование иной цели поездки, чем предусматривает выданная виза (почти 30% случаев) и отсутствие достаточного количества денег (около 15% случаев).

Справка УНИАН. Украинцы, которые в прошлом году получили 570 тыс. польских виз, пересекли за весь прошлый год польско-украинскую границу более 10 млн. раз.