На экс-прокурора Харьковской области совершено покушение?

В понедельник, 12 марта, в центре Харькова возле одного из домов по улице Петровского прогремел взрыв.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников в правоохранительных органах, вследствие взрыва пострадал экс-прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК.

«Взрыв произошел около 20.30, пострадали двое людей», - сказал собеседник агентства. По его словам, «за медицинской помощью вчера вечером обращался Василий СИНЧУК».

В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области корреспонденту УНИАН подтвердили информацию о взрыве неизвестного взрывного предмета у подъезда жилого дома по улице Петровского.

В ОСО отметили, что вследствие взрыва пострадали двое харьковчан, 1960-го и 1981 гг. рождения, которые на данный момент находятся на лечении в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Следственное управление ГУМВД Украины в Харьковской области по данному факту возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного за ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Работниками милиции устанавливаются обстоятельства события и лица, причастные к совершению тяжкого преступления.

Некоторые местные СМИ трактуют этот инцидент как покушение на жизнь В.СИНЧУКА.