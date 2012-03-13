Против ремонтников музея Шевченко возбудили уголовное дело

Каневская межрайонная прокуратура Черкасской области возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц одного из каневских акционерных обществ, которое выполняло ремонт музея Шевченко в декабре 2009 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Валерия БАРБАША, следствие установило, что служебные лица акционерного общества на протяжении года, выполняя гидроизоляционные работы в здании музея Шевченко в Каневе, финансирование которых осуществлялось за счет государственного бюджета, нарушили требования проектно-сметной документации. Они использовали не предусмотренные проектом материалы и неподобающе выполнили определенные в проектной документации работы, что привело к тяжелым последствиям в виде повреждения помещений здания музея, а также материальному ущербу в размере 1 млн. 964 тыс. грн.

Каневская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.