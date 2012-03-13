Налоговая заверяет, что с инициативами Януковича справится

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) заявляет, что не усилит фискального давления для выполнения социальных инициатив Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом говорится в сообщении ГНСУ, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, динамика налоговых сборов свидетельствует, что финансирование социальных инициатив Президента не приведет к усилению фискального давления и не требует экстренных мер для резкого увеличения сборов в бюджет. Такое мнение высказывают эксперты ГНСУ, опираясь на результаты оперативного мониторинга экономики и свои прогнозы.

За два месяца текущего года в государственный бюджет поступило 27,9 млрд. грн., что на 1,7 млрд. грн. больше, чем в январе-феврале прошлого года.

В том числе отмечается повышение поступлений основных налогов. Почти 11,5 млрд. грн. составили поступления налога на прибыль (на 1,8 млрд. больше показателей 2011 года). Налога на добавленную стоимость поступило 12,9 млрд. грн. - прошлогодние результаты превышены на 0,5 млрд. грн. Плановые задания Минфина перевыполнены.

По мнению специалистов ГНСУ, сегодня мониторинг фиксирует стабильное развитие экономики с перспективой медленного роста. По скорректированным прогнозам, налоговые поступления несколько превысят запланированные показатели, в основном в результате дальнейшей детенизации экономики.

Напомним, 7 марта во время расширенного заседания Кабинета министров Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представил ряд социальных инициатив по повышению уровня жизни самых незащищенных слоев населения. Расходы государства на выполнение предложенных мероприятий оцениваются в 16 млрд. грн.