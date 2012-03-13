Официанты поддерживают закон о запрете курить в ресторанах

Киевская ассоциация официантов, руководители киевских ресторанов «Варенье», Mon Ami и «Культ Ра» поддерживают законопроект №9474 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий)", который может быть вынесен на рассмотрение в первом чтении на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили на пресс-конференции.

По словам председателя правления Киевской ассоциации официантов Олега ОНИКИЕНКО, официанты, а это в основном молодые люди 18-23 лет, подвергаются пассивному курению на своих рабочих местах, что негативно сказывается на их здоровье и дискриминирует профессию.

«Профессия официанта настолько стала пагубной, что данный законопроект, возможно, поможет сделать профессию здоровой и более популярной. Человек, который приходит на работу, автоматически попадает в безвыходную ситуацию..., автоматически становится пассивным курильщиком, что приводит к очень многим заболеваниям», - сказал О. ОНИКИЕНКО.

Он сообщил, что законопроект также поддерживают филиалы ассоциации в Львовской, Донецкой и Харьковской области.

По данным заместителя председателя правления Киевской ассоциации официантов Александра САВОСТЫ, ежедневно в ресторанах подвергаются пассивному курению около 30 тыс. человек.

Председатель правления ассоциации отметил, что согласно статистике европейских стран, отказ от курения в заведениях общественного питания не отпугивает клиентов и увеличивает прибыль. «Потому что человек приходит в ресторан не просто выпить чашку кофе и выкурить сигаретку, а он может наслаждаться в полной мере кулинарными блюдами, напитками, сервисом и больше провести в этом помещении времени», - добавил он.

Директор ресторана «Варенье», свободного от курения, Андрей ПИНЧУК сообщил, что согласно проведенному рестораном опросу, за 8 месяцев работы из посетивших заведение около 10 тысяч человек, только около 50 гостей не осталось в ресторане из-за запрета курения.

«Такой маленький процент из общего количества гостей говорит о том, что я, как собственник этого бизнеса, больше получаю доход от не курения, чем потерь от того, что в кафе не курят», - подчеркнул директор ресторана.

Вместе с тем, руководитель ресторана Mon Ami Игорь СУХОВ считает, что постоянные клиенты ресторана сами созрели для того, чтобы отказаться от курения в общественных местах.

В свою очередь управляющий свободного от курения ресторана «Культ Ра» Александр ВАВРИК считает, что отказ от курения позволяет привлечь в заведение лучших работников, для которых это является дополнительным фактором при трудоустройстве.

По его мнению, законопроект не ущемляет курильщиков в своих гражданских правах, а запрещает рекламу курения.

«Это не является ущемлением прав людей, которые курят. Это является запретом рекламы курения», - уточнил ресторатор.

Участники пресс-конференции планируют завтра передать совместное обращение в поддержку законопроекта к главам фракций перед заседанием парламента.

Как сообщал УНИАН, во Всемирный день отказа от курения, 17 ноября 2011 года, 12 народными депутатами разных политических сил был зарегистрирован антитабачный законопроект №9474 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий)».

Законопроект был внесен по исполнение условий Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. В случае принятия законопроекта все заведения культуры и спорта, а также закрытые помещения кафе, баров, ресторанов будут на 100% свободными от табачного дыма.